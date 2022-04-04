Москва, , 17:53 — REGNUM Агент 23-летнего атакующего полузащитника «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля, выступающего за ЦСКА на правах аренды, Мартин Родригес заявил, что футболист хочет остаться в московском клубе.

ФК ЦСКА

«Условие обязательного выкупа Хорхе – 7 матчей. Осталось еще два. Он заинтересован в продолжении карьеры в ЦСКА», — цитирует Родригеса издание Sport24.

В текущем сезоне Карраскаль, выступая за ЦСКА, принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота казанского «Рубина». Также колумбиец получил две желтые карточки.

На данный момент трансферная стоимость Карраскаля, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6,2 миллиона евро.