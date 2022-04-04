Вашингтон, 4 апреля, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Спровоцированные изменением климата природные катаклизмы, в том числе наводнения, пожары и засухи, могут серьёзно отразиться на бюджете США к концу столетия. Об этом 4 апреля сообщает Reuters со ссылкой на отчет Белого дома, в котором впервые проводится подобная оценка.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Уточняется, что доклад был подготовлен управлением по бюджету США по поручению президента Джо Байдена.

Как следует из отчёта, связанные с изменением климата катаклизмы могут ежегодно забирать до 7,1% доходов США, что в пересчете на сегодняшний курс составит $2 трлн в год. При этом в будущем ущерб может только расти, если выбросы парниковых газов не прекратятся, заявила Кэндис Валсинг, сотрудник отдела климата и науки в министерстве финансов США.

Анализ также выявил, что у федерального правительства США может уходить от $25 млрд до $128 млрд в год на помощь пострадавшим от стихийных бедствий, страхование от наводнений, тушение лесных пожаров и восстановление затопленных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байден заявил, что глобальное потепление в 2021 году причинило Соединённым Штатам ущерб в размере $100 млрд.