София, 4 апреля, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Правительство Болгарии подписало постановление о повышении стартовой зарплаты преподавателям школ, внешкольных учреждений, ПТУ, воспитателям детских садов и тренерам детских спортивных секций страны. Об этом 4 апреля сообщает софийская газета «Факты».

Pixabay.com Зарплата

Отмечается, что с 1 апреля нынешнего года указанная заработная плата составит не менее 1415 левов ($795). Таким образом, минимальные оклады в соответствующей сфере образования в Болгарии вырастут на 12%.

Кроме того, объявлено об увеличении платы за дополнительные лекции, занятия кружков и ночные смены в детсадах и интернатах. Нововведение предполагает дальнейшую индексацию оплаты труда этой категории педагогов до конца 2022 года.