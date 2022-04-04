Нижний Новгород, , 17:44 — REGNUM Автоколонна с 20 тонами гуманитарной помощи Нижегородской епархии Русской православной церкви прибыла в Луганскую народную республику. Об этом сообщает пресс-служба региональной митрополии.

Флаг ЛНР Цуканов М.В

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Приобретённые на пожертвования неравнодушных нижегородцев медикаменты, продовольственные товары, вещи и предметы первой необходимости передали в социальный отдел Луганской епархии.

Отмечается, что при этом часть гуманитарного груза отправили в православный приют для пожилых людей в Алчевске.

Также Нижегородская митрополия прислала в ЛНР 400 квадратных метров оконного стекла для восстановления пострадавшего в результате обстрелов Екатерининского храма в городе Счастье.