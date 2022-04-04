Санкт-Петербург, , 17:42 — REGNUM Специалисты предприятия «Адмиралтейские верфи» начали второй этап заводских ходовых испытаний новейшей дизельной подводной лодки проекта 677 «Кронштадт», сообщает 4 апреля пресс-служба предприятия.

Подводная лодка

Испытания будут проходить в Финском заливе, будут проверены системы субмарины, а также проведены погружения.

Напомним, в ходе первого этапа испытаний специалисты предприятия и военные моряки будущего экипажа субмарины ВМФ РФ успешно провели скоростные и маневренные испытания, вывеску и кренование, проверили гидроакустику, системы навигации и связи, а также испытания подъемно-мачтовых устройств.

Как сообщало, дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Лада» предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз и морских коммуникаций, а также для осуществления ракетных ударов по вражеским наземным объектам.

В комплекс вооружения подлодок проекта 677 входят крылатые ракеты «Калибр». Субмарины водоизмещением 1,8 тысячи тонн с экипажем из 36 человек отличаются низким уровнем шумности и способны погружаться на глубину до 350 метров.

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