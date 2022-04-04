Москва, , 17:38 — REGNUM Состоялся гранд-финал чемпионата России по интерактивному футболу. Об итогах мероприятия корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России 4 апреля.

Киберспорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

Третье место на чемпионате России по интерактивному футболу занял Павел Pablo Скуратов — он обыграл Роберта Ufenok77 Фахретдинова. Второе место досталось Максиму ZaykaPoehali Борисову. Победу одержал Даниил Abeldos Абельдяев. Призёры гранд-финала получили денежное вознаграждение в размере 200 тыс., 300 тыс. и 500 тыс. рублей в зависимости от занятого места.

Добавим, что финал чемпионата России по интерактивному футболу прошёл 3 апреля 2022 года в оффлайн-формате. В качестве площадки выбрана Yota Arena.

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