Посёлок Парголово, Санкт-Петербург, , 17:57 — REGNUM Банк непрофильных активов «Траст» выставил на торги 53 гектара на севере Петербурга — под жилищную застройку, сообщили 4 апреля в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

Участок земли © ИА REGNUM

На электронные торги выставлены права требования к компании Odelburg Estates Limited, у которой был залог в виде земельного участка площадью 53 га в поселке Парголово Выборгского района Петербурга.

«Недалеко находятся железнодорожная станция и выезд на КАД. Участок подходит под жилую застройку, на нем можно возвести порядка 317 тыс. кв. м жилья», — уточнили в РАД.

Торги пройдут 6 мая на ЭТП РАД Lot-online. Начальная цена лота — 3 млрд рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 1 мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Смольный утвердил строительство в Парголово нового жилого квартала со всей необходимой инфраструктурой. Жилье возведут в районе Северного кладбища, на участке ограниченного дорогами в Каменку и Михайловской, а также тремя только проектируемыми улицами.

Читайте ранее в этом сюжете: На севере Петербурга построят новый жилой квартал