Таллин, , 17:35 — REGNUM Таллинский зоопарк проводит в апреле 2022 года курсы для желающих работать в зоопарке экскурсоводом, прежний опыт работы значения не имеет.

В зоопарке

Об этом сообщил официальный сайт заведения. Подчеркивается, что курсы платные (60 евро), а сама работа будет не постоянной, а по мере поступления заказов. Обучение подходит тем, кто чувствует большой интерес и любовь к миру животных и готов делиться своими знаниями с посетителями зоопарка.

«В ходе обучения вы познакомитесь не только с обитателями и повседневной жизнью Таллинского зоопарка, но и получите хороший обзор истории и особенностей зоопаркового дела, узнаете о работе зоопарков в сфере охраны видов и науки», — говорится в сообщении. При этом теоретические знания о природе и животных на курсах преподаваться не будут — за это отвечает каждый участник самостоятельно.

Курсы завершатся устным экзаменом, который пройдет в начале мая, и у лучших будет возможность получить работу в Таллинском зоопарке. Занятия проходят в Центре экологического образования и на территории Таллинского зоопарка.