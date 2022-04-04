Санкт-Петербург, 4 апреля, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Санкт-Петербург сохраняет лидерство среди регионов РФ по низкому уровню безработицы. Этот показатель сократился с декабря 2021 года по февраль 2022 года на 0,1%. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

CurrencyFair За работой

«Общая численность занятых сегодня в экономике города — 3 млн человек. С 2021 года у нас наблюдается устойчивая тенденция к снижению безработицы. Она продолжалась в феврале и марте 2022 года», — констатировал губернатор Петербурга Александр Беглов.

По его данным, при 24 тыс. вакансий в местной службе занятости в городе насчитывается 16,5 лиц без работы, зарегистрированных в службе.

Для того, чтобы сохранять низкие показатели безработицы, Петербург получит 1,3 млрд рублей из федерального бюджета. Из городского бюджета на содействие занятости направят 13,5 млн рублей.

Продолжится организация общественных работ и мест для временной занятости. Будут организованы программы профессионального обучения для работников предприятий, находящихся под риском сокращения или в простое.

Центрам занятости поручили вести мониторинг рынка труда. Они должны выявлять предприятия, где могут уволить сотрудников, для содействия работникам в поиске новых рабочих мест.

Напомним, уровень безработицы, по данным за 2021 год, составил в Санкт-Петербурге 1,5%. Тогда Северная столица обошла по минимальному показателю Югру, Москву и Татарию.