4 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Каменск-Уральский, Свердловская область, , 18:18 — REGNUM В Каменске-Уральском Свердловской области военнослужащие Центрального военного округа поздравили зенитчицу Калининского фронта

с вековым юбилеем. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Поздравление ветерана Тамары Ивановны Возчиковой со 100-летним юбилеем Алексей Колчин © ИА REGNUM

Рота почетного караула прошла под окнами её квартиры торжественным маршем. А после этого артисты оркестра ЦВО исполнили для ветерана войны музыку вальса,. А от имени командования ЦВО Тамаре Ивановне вручили поздравительный адрес со словами благодарности за героизм и мужество. и цветы.

Поздравление ветерана Тамары Ивановны Возчиковой со 100-летним юбилеем Алексей Колчин © ИА REGNUM

Поздравление ветерана Тамары Ивановны Возчиковой со 100-летним юбилеем Алексей Колчин © ИА REGNUM

Поздравление ветерана Тамары Ивановны Возчиковой со 100-летним юбилеем Алексей Колчин © ИА REGNUM

Поздравление ветерана Тамары Ивановны Возчиковой со 100-летним юбилеем Алексей Колчин © ИА REGNUM

Поздравление ветерана Тамары Ивановны Возчиковой со 100-летним юбилеем Алексей Колчин © ИА REGNUM

Поздравление ветерана Тамары Ивановны Возчиковой со 100-летним юбилеем Алексей Колчин © ИА REGNUM

Тамара Ивановна Возчикова родилась в Курганской области. После начала Великой Отечественной войны она служила в 248-м отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе Калининского фронта. Её задачей являлась охрана стратегически важного пункта между Ленинградом. и Москвой. Была награждена Орденом Отечественной войны II степени, а также медалью «За победу над Германией».

Поздравление ветерана Тамары Ивановны Возчиковой со 100-летним юбилеем Алексей Колчин © ИА REGNUM

Поздравление ветерана Тамары Ивановны Возчиковой со 100-летним юбилеем Алексей Колчин © ИА REGNUM

Поздравление ветерана Тамары Ивановны Возчиковой со 100-летним юбилеем Алексей Колчин © ИА REGNUM

Поздравление ветерана Тамары Ивановны Возчиковой со 100-летним юбилеем Алексей Колчин © ИА REGNUM

Поздравление ветерана Тамары Ивановны Возчиковой со 100-летним юбилеем Алексей Колчин © ИА REGNUM

Поздравление ветерана Тамары Ивановны Возчиковой со 100-летним юбилеем Алексей Колчин © ИА REGNUM