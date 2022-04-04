Нижневартовск, Югра, 4 апреля, 2022, 17:30 — ИА Регнум. В Югре завершено расследование уголовного дела по факту убийства, совершённого 27 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по ХМАО.

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По версии следствия ночью 17 декабря 1994 года в Нижневартовске житель Башкирии, будучи пьяным, в ходе ссоры с малознакомым местным жителем нанёс тому не менее двух ударов ножом в область грудной клетки и головы. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

В ту же ночь обвиняемый на поезде покинул Югру, около месяца проживал в Пермском крае, затем в разных городах Башкирии. Он приобрёл фиктивные документы на вымышленное имя, с которыми проживал до установления правоохранительными органами его фактических данных. При этом за 27 лет он дважды был судим под вымышленным именем и фамилией за преступления против личности и против собственности, а также состоял в браке, скрывая от жены и совместного ребёнка своё настоящее имя. В июле 2021 года он задержан и доставлен в город Нижневартовск.

Сейчас гражданин обвиняется по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Обвиняемый вину признал в полном объёме, дело передано в суд для рассмотрения по существу.