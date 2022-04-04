Воронеж, , 17:29 — REGNUM Верховный суд Российской Федерации оставил без изменения обвинительный приговор, вынесенный ранее Воронежским областным судом по резонансному уголовному делу о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В декабре 2021 года Воронежский облсуд признал 40-летнего Виталия Кулишенко виновным по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Судом было установлено, что в январе 2021 года Кулишенко, в состоянии алкогольного опьянения, за рулём автомобиля ГАЗ 210 711 двигался по автодороге в селе Заброды Калачеевского района. Не справившись с управлением, он съехал на обочину дороги. К нему подъехал патруль ДПС в составе двух инспекторов.

При составлении административного материала сидевший на переднем пассажирском сиденье патрульного автомобиля ДПС Кулишенко ударил инспектора, сидевшего на водительском месте, отвёрткой в глаз, а затем попытался ударить отвёрткой второго полицейского. Первый сотрудник полиции получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Воронежский облсуд согласился с позицией гособвинителя и назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы после освобождения на срок в полтора года.

Защита Кулишенко обжаловала приговор. 4 апреля по результатам апелляционного рассмотрения дела Верховным судом Российской Федерации приговор оставлен без изменения, доводы апелляционной жалобы адвоката — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.