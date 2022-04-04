Лас-Вегас, США, , 17:27 — REGNUM Пользователи Сети не согласны с решением организаторов «Грэмми-2022», которые отдали победу в номинации «Лучший комедийный альбом» комику Луи Си Кею. Об этом 4 апреля пишет New York Post.

Луи Си Кей Скриншот видео на YouTube

Владельцы аккаунтов в Twitter осудили Национальную академию искусства и науки звукозаписи, а также потребовали отмены Си Кея. Сам комик на церемонии вручения премии не присутствовал.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году Луи Си Кея обвинили в сексуальных домогательствах. Комик признался, что мастурбировал и демонстрировал свои половые органы женщинам без их согласия.

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