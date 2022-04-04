Бишкек, , 17:25 — REGNUM Дополнительные 16 млрд сомов (15 млрд 934 млн рублей) выделят Министерству образования из бюджета Киргизии в 2022 году. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на республиканском совещании работников социальной сферы 4 апреля.

Зарплата учителя Сергій Ткаченко

По словам главы государства это позволит повысить оклады работников данной сферы как минимум на 50%.

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Жапаров отметил, что хоть зарплата школьных учителей в среднем повышена на 80%, но на самом деле в некоторых случаях она выросла более чем в три раза.

«Возьмите учительницу начальных классов, выпускницу педучилища без стажа — если раньше на руки она получала 7 200 сомов (7 170 рублей), то с 1 апреля ей будут выдавать 21 800 сомов (21 710 рублей)», — подытожил президент.

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