Таллин, , 17:24 — REGNUM В понедельник, 4 апреля, состоится открытое заседание специальной комиссии по контролю государственного бюджета парламента Эстонии Рийгикогу на тему предоставления Украине дополнительной помощи. Об этом сообщила канцелярия Рийгикогу.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Заседание пройдет совместно с министрами и представителями различных госучреждений, а также представителями правительства Украины.

По словам председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, комиссия хочет получить информацию о том, дополнительное сотрудничество какого плана необходимо на уровне Европейского союза для помощи Украине.

«Эстония отправила на Украину военную и гуманитарную помощь, большой вклад внесли добровольцы. Народ Эстонии, государство и частный сектор в общей сложности предоставили Украине гуманитарную помощь в размере 11 млн евро», — отметил он.

Однако, добавил Рейнсалу, помощь все еще нужна, поэтому эстонская сторона хотела бы получить информацию о том, что еще Эстония могла бы сделать для Украины, а что должна предложить сделать другим государствам. Цель, в числе прочего, — обсудить, можно ли предоставить помощь Украине за счет стратегических запасов Эстонии.

Информацию предоставят штаб гуманитарной помощи Украине, созданный при Министерстве иностранных дел, а также Центр запасов Эстонии и Красный Крест Эстонии.