Таллин, 4 апреля, 2022, 17:24 — ИА Регнум. В понедельник, 4 апреля, состоится открытое заседание специальной комиссии по контролю государственного бюджета парламента Эстонии Рийгикогу на тему предоставления Украине дополнительной помощи. Об этом сообщила канцелярия Рийгикогу.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Заседание пройдет совместно с министрами и представителями различных госучреждений, а также представителями правительства Украины.

По словам председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, комиссия хочет получить информацию о том, дополнительное сотрудничество какого плана необходимо на уровне Европейского союза для помощи Украине.

«Эстония отправила на Украину военную и гуманитарную помощь, большой вклад внесли добровольцы. Народ Эстонии, государство и частный сектор в общей сложности предоставили Украине гуманитарную помощь в размере 11 млн евро», — отметил он.

Однако, добавил Рейнсалу, помощь все еще нужна, поэтому эстонская сторона хотела бы получить информацию о том, что еще Эстония могла бы сделать для Украины, а что должна предложить сделать другим государствам. Цель, в числе прочего, — обсудить, можно ли предоставить помощь Украине за счет стратегических запасов Эстонии.

Информацию предоставят штаб гуманитарной помощи Украине, созданный при Министерстве иностранных дел, а также Центр запасов Эстонии и Красный Крест Эстонии.