Бишкек, , 17:23 — REGNUM В школах Киргизии не хватает квалифицированных учителей иностранных языков, информатики, математики и других естественных наук. Об это заявил президент Садыр Жапаров, выступая на республиканском совещании работников социальной сферы 4 апреля.

Школьники с учителем Цитата из х/ф «Первый учитель». Реж. Андрей Кончаловский. 1965. СССР

Он отметил, что начиная с апреля текущего года, во всех общеобразовательных учреждениях страны будет проходить аттестация педагогов.

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«Пусть наших детей и будущие поколения обучают самые достойные, самые умные и самые умелые», — сказал глава государства.

При этом президент Киргизии призвал молодёжь идти работать школьными учителями, даже если нет педагогического диплома.

«Этим летом нужно набрать в каждую школу не менее 10 — 15 новых учителей! Мало других профессий, имеющей столько почета и репутации», — подчеркнул он.

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