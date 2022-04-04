Самара, 4 апреля, 2022, 17:35 — ИА Регнум. 12 человек спасли после опрокидывания судна на воздушной подушке на реке Волга в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Aмфибийный катер на воздушной подушке «Хивус-10»

Сообщается, что 4 апреля на реке Волге около поселка Рождествено опрокинулось судно на воздушной подушке «Нептун-11», которое выполняло рейс по маршруту «Самара-Рождествено». При этом затопление произошло в 300 метрах от берега.

Согласно данным ГУ МЧС по Самарской области никто не погиб и не пострадал, были спасены 12 человек (пассажиры и экипаж судна), детей среди них не было.

В спасательной операции участвовали 20 человек на семи единицах техники.

По словам очевидцев, опрокидывание судна могло произойти из-за ухудшения погодных условий: на реке дул сильный ветер, который отнес судно на льдины, в результате воздушная подушка прорвалась.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сообщается, что как только позволит обстановка на реке, на этот водный маршрут выйдут суда большой вместительности типа «ОМ».