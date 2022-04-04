Таллин, , 17:18 — REGNUM Воры Эстонии быстро отреагировали на высокие цены на металл — зафиксировано несколько попыток украсть автомобильные диски и металлолом.

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Об этом сообщил пресс-релиз местной охранной фирмы G4S. Так, в Таллине трое злоумышленников намеревались увезти восемь автомобильных дисков из пункта скупки металлолома. Обнаруженные, они были вынуждены бежать.

В Эльва (южная Эстония) охранник строительного объекта заметил вора, укравшего металл из находящегося на территории контейнера. Мужчина пытался погрузить металл в микроавтобус. Охранник помешал погрузке краденого и вызвал полицию.

«Все, кто задействован в этом секторе — продавцы металла, посредники, производственные предприятия, скупщики, строители, — должны сейчас задуматься о том, какие опасности их подстерегают, и сделали ли они все возможное, чтобы защитить свое имущество», — прокомментировал происходящее руководитель отдела охранных решений G4S Рамон Каю.