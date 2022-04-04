София, , 17:18 — REGNUM Президент Албании Илир Мета посетит Болгарию с официальным визитом 5−6 апреля. Об этом 4 апреля сообщает софийская газета «Факты».

Илир Мета (сс) oscepa

Визит состоится по личной инициативе главы болгарского государства Румена Радева. Ожидается, что в центре внимания встречи двух президентов будут темы двусторонних отношений, регионального партнерства в Юго-Восточной Европе, европейской интеграции стран Западных Балкан.

Мета также проведет консультации с болгарским премьер-министром Кирилом Петковым и представителями парламентских структур Болгарии. По итогам мероприятий планируется подписание документа о развитии двусторонних отношений между Софией и Тираной.

Читайте ранее в этом сюжете: Председатель Еврокомиссии посетит с рабочим визитом Болгарию