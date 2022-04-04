София, 4 апреля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Президент Албании Илир Мета посетит Болгарию с официальным визитом 5−6 апреля. Об этом 4 апреля сообщает софийская газета «Факты».

(сс) oscepa Илир Мета

Визит состоится по личной инициативе главы болгарского государства Румена Радева. Ожидается, что в центре внимания встречи двух президентов будут темы двусторонних отношений, регионального партнерства в Юго-Восточной Европе, европейской интеграции стран Западных Балкан.

Мета также проведет консультации с болгарским премьер-министром Кирилом Петковым и представителями парламентских структур Болгарии. По итогам мероприятий планируется подписание документа о развитии двусторонних отношений между Софией и Тираной.