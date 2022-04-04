Тамбов, 4 апреля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки госпитализирован один пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Yanao.ru В лаборатории по исследованию на коронавирус

4 апреля выявлено 199 новых случаев заражения коронавирусом – на четыре меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 112 тыс. 134 случая заражения.

После выздоровления выписаны 105 тыс. 754 пациента, в том числе 45 – за последние сутки.

За весь период скончались 2346 человек. Подтвержден один новый летальный случай.