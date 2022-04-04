Санкт-Петербург, , 17:21 — REGNUM Отопление в домах Санкт-Петербурга могут отключить в начале мая, но всё будет зависеть от среднесуточной температуры, которая, для прекращения отопительного сезона, на протяжении пяти дней должна быть выше +8 градусов. Об этом сообщили 4 апреля ИА REGNUM в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению города.

Тепло Stolica-s.su

Напомним, из-за североатлантического циклона «Мирелла» в городе на Неве будет облачно, пройдут дожди с мокрым снегом, задует сильный ветер. Дневная температура в ближайшие три дня, по прогнозу синоптиков, не поднимется выше +5 градусов, а в ночные часы будет опускаться до минус 5 градусов. Поэтому говорить о том, что в скором времени отопительный сезон в Северной столице завершится, пока рано.

«Мы ориентируемся на температуру наружного воздуха. У нас есть норматив —среднесуточная температура выше +8 градусов на протяжении пяти дней либо прогноз о резком потеплении. Когда это произойдёт в этом году, никто не знает и не ответит. Будет ли это в конце апреля или в начале мая — неизвестно. Мы ориентируемся на предыдущие года, где (завершение отопительного сезона) было в конце апреля — в начале мая. Ждем, смотрим», — подытожил собеседник агентства.

В комитете по энергетике добавили, что самое позднее отключение отопления за всё время в Петербурге было в 20-х числах мая.