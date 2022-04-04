Мариуполь, ДНР, 4 апреля 2022, 17:15 — REGNUM В течение дня 4 апреля в специальный пункт в селе Безыменное Новоазовского района ДНР доставлены 198 жителей города Мариуполя, сообщает Штаб территориальной обороны республики.

Машины заезжают на территорию пункта временного размещения
Машины заезжают на территорию пункта временного размещения
Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Среди них 41 ребёнок. Людей перевезли из Мариуполя в безопасное место в течение дня — с 08:00 до 16:00 мск. В Безыменном МЧС ДНР организовал пункт оказания помощи эвакуируемому населению.

За сутки 09:00 мск 3 апреля до 09:00 мск 4 апреля из Мариуполя в Безыменное доставили 526 человек, в том числе 90 детей. Начиная с 5 марта в Безыменное эвакуировали 11 958 мариупольцев.

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