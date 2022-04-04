Мариуполь, ДНР, , 17:15 — REGNUM В течение дня 4 апреля в специальный пункт в селе Безыменное Новоазовского района ДНР доставлены 198 жителей города Мариуполя, сообщает Штаб территориальной обороны республики.

Машины заезжают на территорию пункта временного размещения Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Среди них 41 ребёнок. Людей перевезли из Мариуполя в безопасное место в течение дня — с 08:00 до 16:00 мск. В Безыменном МЧС ДНР организовал пункт оказания помощи эвакуируемому населению.

За сутки 09:00 мск 3 апреля до 09:00 мск 4 апреля из Мариуполя в Безыменное доставили 526 человек, в том числе 90 детей. Начиная с 5 марта в Безыменное эвакуировали 11 958 мариупольцев.

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