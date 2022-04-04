Берлин, 4 апреля 2022, 17:14 — REGNUM Резкий отказ от закупок российского газа нанесёт странам Евросоюза гораздо больше ущерба, чем России, заявил 4 апреля министр финансов Германии Кристиан Линднер.
об этом он сообщил, отвечая на вопрос о целесообразности запрета на поставки российских энергоресурсов в рамках нового пакета антироссийских санкций ЕС.
«Газ в краткосрочной перспективе незаменим, мы бы себе навредили больше», — заявил Линднер.
Напомним, ранее аналогичное заявление сделал руководитель Deutsche Bank Кристиан Зевинг, который пообещал экономике Германии риск рецессии в случае отказа от закупок нефти и газа в России.
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