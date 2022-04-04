Калуга, , 17:22 — REGNUM В Калужской области завершено расследование уголовного дела о халатности, повлекшей нарушение прав сирот, в отношении бывшего сотрудника министерства экономического развития региона. Об этом 4 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России

Пол в доме для сирот

По версии следствия, в период с 2018по 2020 год чиновник при заложенных в бюджете денежных средствах на обеспечение жильем детей-сирот ненадлежащим образом согласовывал проведение аукционов по покупке жилья, в результате чего аукционы признавались несостоявшимися, а неосвоенные деньги возвращались в бюджет. Несмотря на то, что в этот период квартирами обеспечили ряд сирот, темпы работы не отвечали потребностям, что привело к ежегодному росту количества нуждающихся в жилье детей-сирот. Согласно материалам расследования, данные обстоятельства подтверждаются показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими собранными по делу доказательствами. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

По результатам рассмотрения информации следственного управления органами власти принято решение о строительстве для сирот жилых домов силами региона, а также о принятии ряда других мер, направленных на решение проблемы обеспечения нуждающихся сирот жильем.

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