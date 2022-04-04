Бишкек, 4 апреля, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Изначально фермерам Киргизии планировали поставить 15,3 тысячи тонн семян, но в итоге выдали около 4,8 тысячи тонн. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Азамат Мукашев на заседании профильного парламентского комитета.

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В свою очередь председатель комитета Аманкан Кенжебаев отметил, что по информации государственного «Айыл банка» («Сельского банка») местным аграриям всё ещё не раздали 2 тысячи тонн семян, несмотря на уже начавшуюся посевную кампанию.

Депутат Марат Мураталиев также выразил возмущение в связи с тем, что в «Айыл банке» царит бюрократия, из-за которой фермеры вынуждены ждать своей очереди для получения семян в кредит.

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