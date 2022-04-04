Астрахань, 4 апреля, 2022, 17:08 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 10 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

(сс) Francisco Àvia Hospital Clínic Взятие анализа на коронавирус

4 апреля выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом – на один меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 114 тыс. 927 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 110 тыс. 639 человек выписаны после курса лечения, в том числе 48 – за последние сутки.

За весь период скончались 2965 человек. Подтверждено два новых летальных случая.