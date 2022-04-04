Бишкек, , 17:05 — REGNUM Президент Садыр Жапаров призывает жителей Киргизии пересмотреть расходы из-за тяжёлой экономической ситуации в республике. Об этом глава государства заявил, выступая на республиканском совещании работников социальной сферы 4 апреля.

Садыр Жапаров

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«Я очень прошу всех отложить покупку дорогих вещей, не проводить семейные торжества и прекратить пустую трату денег. Ситуация сейчас тяжелая. Дороговизна во всем. Цены повысились. Сохраняется безработица. Не хватает на многое самое необходимое», — подчеркнул он.

Жапаров отметил, что из-за последних событий в мире ситуация может ухудшиться ещё сильнее.

«Самое главное сейчас — это продовольственная безопасность. Как на уровне государства, так и на уровне каждой семьи. Я очень прошу всех, чтобы мы не оставили ни одного поля незасеянным, чтобы мы использовали каждый весенний день для работы на огороде и чистки каналов», — резюмировал президент.

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