Москва, 4 апреля, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Законопроект о праве оформления бессрочного вида на жительство (ВНЖ) иностранцам — высококвалифицированным специалистам и членам их семей правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается предоставить право оформления бессрочного вида на жительство для высококвалифицированного специалиста и членам его семьи в случае осуществления им трудовой деятельности на территории России.

При этом законопроектом предусматривается уничтожение оформленных разрешений на работу высококвалифицированных специалистов в случае, если иностранный гражданин не обратился за получением разрешения на работу в МВД России или его территориальные органы по истечении установленного срока. При этом предусмотрено, что в случае наличия документально подтвержденных уважительных причин разрешение на работу может быть получено специалистом в более поздний срок.

Предлагается также установить требование оформления разрешения на работу высококвалифицированных специалистов для осуществления трудовой деятельности в нескольких субъектах РФ в случае, если специалист осуществляет трудовую деятельность обособленных подразделениях организаций, филиалах или представительствах юридического лица, или у взаимозависимых лиц, за исключением физических лиц, расположенных в данных регионах.

Читайте также:Законопроект об убежище и ВНЖ для граждан Украины и ЛДНР внесен в Госдуму