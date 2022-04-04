Вашингтон, , 17:03 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена выделит Молдавии $70 млн на фоне наплыва в страну беженцев с Украины, заявила представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что США выделяют $50 млн дополнительно к ранее обещанным $20 млн, которые уже начали поступать в республику.

Напомним, Томас-Гринфилд посетила Молдавию с однодневным визитом 3 апреля. В ходе переговоров Гаврилица отметила, что в последнее время поток беженцев с Украины сократился, однако стране необходимо иметь резервы. При этом Молдавия создаёт вместе с другими странами транзитные коридоры, через которые беженцы могут проследовать далее в страны Европы.