Лас-Вегас, США, 4 апреля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Американская исполнительница Билли Айлиш отдала дань уважения Тейлору Хокинсу, барабанщику группы Foo Fighters, во время своего выступления на премии «Грэмми». Церемонию транслировал телеканал CBS 4 марта.

Justin Higuchi Билли Айлиш

Айлиш вышла на сцену в футболке с портретом Хокинса. В таком виде она исполнила свой хит Happier Than Ever.

Как раннее сообщало ИА REGNUM, Тейлор Хокинс был найден мёртвым в своём номере в Боготе (США). Экспертиза обнаружила в теле музыканта несколько веществ, в том числе антидепрессанты и наркотики.