Москва, , 17:02 — REGNUM Мероприятия Литвы, направленные на понижение уровня дипломатических отношений с Россией, быстро получат ответ, сообщила 4 апреля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Здание МИД России Борковский Алексей Васильевич

Об этом она рассказала агентству РИА Новости, комментируя информацию о высылке посла России из Литвы.

«Ответные меры не заставят себя ждать», — цитирует агентство слова Захаровой.

Как сообщало, ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс понижает уровень дипломатических отношений с Россией и высылает российского посла

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