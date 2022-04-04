Москва, 4 апреля 2022, 17:02 — REGNUM Мероприятия Литвы, направленные на понижение уровня дипломатических отношений с Россией, быстро получат ответ, сообщила 4 апреля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Об этом она рассказала агентству РИА Новости, комментируя информацию о высылке посла России из Литвы.
«Ответные меры не заставят себя ждать», — цитирует агентство слова Захаровой.
Как сообщало, ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс понижает уровень дипломатических отношений с Россией и высылает российского посла
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