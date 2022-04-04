Брянск, , 17:06 — REGNUM Украшения на два миллиона рублей забрали грабители из ювелирного магазина в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля в пресс-службе регионального УМВД.

Ограбление ювелирного магазина Https://32.мвд.рф/

Преступление произошло вечером 17 марта на улице 3-го Интернационала. Двое грабителей с молотками ворвались внутрь помещения и разбили несколько витрин. Третий подельник ждал налётчиков снаружи. Сотрудники магазина успели нажать «тревожную кнопку» и спрятаться в подсобном помещении, добычей злоумышленников стали украшения на общую сумму около двух миллионов рублей, они скрылись до приезда сотрудников охранной организации.

Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает личности злоумышленников.