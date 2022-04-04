Рига, , 17:00 — REGNUM Запас вакцин против коронавируса на медицинских складах Латвии растет, ожидаются еще несколько поставок, однако покупателей на избыточные вакцины нет, сообщило латвийское телевидение LTV.

Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Речь идет о запасах на несколько миллионов евро. Хотя более 450 000 жителей страны еще должны получить бустерную дозу, люди за ней не идут, тем более что ковид-ограничения в стране практически сняты. Больше всего сейчас осталось препарата Pfizer, который хранится в холодильниках с особенно сильной заморозкой — примерно 890 000 доз. До лета 2022 года запасы увеличатся еще на 326 000 доз.

В целом остаток нереализованных вакцин разного типа в Латвии может составить около 3 млн доз примерной стоимостью в 35 млн евро.

Инесе Каупере, глава Департамента фармацевтики Минздрава, сообщила, что Еврокомиссия о происходящем проинформирована, ответ пока не получен. «Мы охотно отказались бы от вакцин, поставки которых предусмотрены, и было бы хорошо, если бы их в Латвию вообще не доставляли», — отметила она.

Положение не облегчает и то, что у вакцин есть срок годности. По меньшей мере половину латвийских доз надо использовать до середины лета или раньше.

Как один из вариантов власти Латвии рассматривают пожертвование лишних вакцин странам третьего мира. Но пока крайний срок не наступил, Минздрав будет пытаться найти покупателя, отметило гостелевидение.