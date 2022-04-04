Сафоново, Смоленская область, 4 апреля, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении главы Сафоновского района Смоленской области по статье о превышении должностных полномочий возбуждено следственными органами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

По версии следствия, в период с ноября 2020 года по апрель 2021 года глава органа местного самоуправления предоставил не менее двух жилых помещений гражданам вне очереди. Этим были грубо нарушены права граждан, которые ожидают получения жилья.

Также в отношении главы района и его первого заместителя, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства в районе, возбуждено уголовное дело по подозрению в халатности. По данным следствия, с сентября 2020 года по март 2022 года на территории муниципального образования сложилась очередь из 279 человек, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма. Также на территории района расположено 40 аварийных домов, признанных таковыми после 2017 года, но так и не включённых в действующую региональную программу по переселению.

Как полагает следствие, чиновники не обеспечили должный учет муниципального жилищного фонда, соблюдение очередности предоставления жилых помещений и надлежащее содержание имеющегося свободного жилья.

Уголовные дела объединили в одно производство, ведётся следствие.