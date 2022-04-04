Стокгольм, , 17:03 — REGNUM 4 апреля редакционные статьи крупнейших шведских дневников были посвящены политики безопасности на фоне последних событий на Украине и возможной подачи Швецией заявки на членство в оборонительном союзе НАТО, передает новостной портал Omni.

Магдалена Андерссон Socialdemokraterna.se

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Так, по мнению крупнейшего бизнес-издания в Швеции Dagens Industi, премьер-министр Магдалена Андерссон в настоящее время пользуется большим доверием избирателей и сможет получит дополнительную выгоду, если выступит с инициативой о членстве Швеции в НАТО.

«Превращение такого солидного капитала в виде доверия шведов в решение о достижении широко консенсуса о членстве в НАТО сделало бы ее одним из великих политических лидеров и вызвало бы сочувствие среди правых партий», — говорится в статье.

Таким образом, по мнению редакции Dagens Industi, сейчас у Андерссон есть уникальная возможность — будучи первой женщиной на посту премьер-министра Швеции, она может отбросить политику нейтралитета и привести Швецию в военный альянс.

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