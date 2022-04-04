Москва, , 16:59 — REGNUM Договорённость о перемирии в Йемене на время мусульманского праздника Рамадан — это важный позитивный шаг, говорится в опубликованном 4 апреля заявлении МИД России.

Йемен. Эль-Мукалла Грищук ЮН

Комментируя заявление генерального секретаря ООН по Йемену Ханса Грундберга о том, что стороны конфликта в Йемене решили на два месяца установить перемирие, российское внешнеполитическое ведомство выразило надежду, что перемирие удастся продлить и по завершении Рамадана.

«Исходим из того, что подобные позитивные шаги будут способствовать восстановлению взаимного доверия, позволят перейти к полному прекращению боевых действий и запуску процесса всеобъемлющего мирного урегулирования в Йеменской Республике под эгидой ООН», — говорится в сообщении.

Кроме того, МИД России выразил надежду на то, что в ходе конференции по урегулированию кризиса в Йемене, продолжающейся в Эр-Рияде (29 марта — 7 апреля), произойдёт нормализация политической и социально-экономической ситуации, наладится взаимопонимание между различными йеменскими партиями и движениями, в самой республики улучшится гуманитарная обстановка.

Российский МИД подчёркивает, что конфликт в Йемене «не имеет военного решения» и что мир в республике возможен только «путём широкого национального диалога на основе учёта интересов и озабоченностей всех ведущих политических сил», а также конфессиональных и региональных групп.

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