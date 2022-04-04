Стокгольм, 4 апреля, 2022, 17:01 — ИА Регнум. 4 апреля правительству Швеции предложили внедрить практику так называемых «стартовых кредитов», которые должны облегчить жилищный кризис для тех, кто намерен купить своей первое жилье. Однако, по оценкам главного экономиста банка SBAB Роберта Бойе, у шведских властей вряд ли что получится, передает новостной сайт Omni.

Стокгольм, Швеция

Напомним, так называемый стартовый кредит предназначается для тех, кто хочет купить свое первое жилье. В большинстве случаев речь идет о молодых людях. Специальная правительственная комиссия предложила, чтобы сумма займа покрывала до 95% от рыночной стоимости жилья.

Но даже сегодня в Швеции покупатели могут взять обычный кредит под чуть более высокую процентную ставку и, таким образом, в принципе покрыть все денежные вложения, за исключением последних пяти процентов, считает Бойе.

«Таким образом, разница между взятием обычного кредита и таким стартовым кредитом будет совсем небольшая», — заключил экономист.