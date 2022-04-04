Вашингтон, 4 апреля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Два предпринимателя покинули стартап экс-президента США Дональда Трампа Truth Social после проблем с запуском социальной сети, сообщает 4 апреля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Речь идет о Джоше Адамсе и Билли Бузере, руководителях отдела технологий и разработки продуктов. Они присоединились к созданию соцсети Трампа в 2021 году и быстро стали одними из ключевых сотрудников, разрабатывающих приложение.

Однако оба предпринимателя покинули руководящие посты в решающий момент, когда проект готовился к запуску, сообщили два источника.

Напомним, в конце февраля стало известно о проблемах с запуском приложения на устройствах iPhone. Генеральный директор Trump Media & Technology Group (TMTG) Девин Нунес пообещал, что приложение будет запущено на территории США к концу марта, но до сих пор многие из скачавших его остаются в списке ожидания.