Екатеринбург, , 16:56 — REGNUM Девять отличившихся в ходе спецоперации на Украине военнослужащих Центрального военного округа награждены медалями «За отвагу». Торжественная церемония состоялась 4 апреля в 354-м военном клиническом госпитале.

Медаль «За отвагу» Георгий Долгопский

Награды вручили уральский полпред Владимир Якушев и замкомандующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев. Бойцы были награждены за отвагу и личное мужество, проявленные ими в ходе выполнения боевых задач.

Якушев напомнил военнослужащим о том, что Россия длительное время пыталась решить угрозы и проблемы, которые уже назрели, мирным путём. «К сожалению, вышло так, что мы должны были прийти, чтобы помочь народу Украины», — отметил полпред.

Он подчеркнул, что цель России — помочь Украине выпутаться из сетей нацизма. «Поэтому огромное вам спасибо, низкий поклон за то, что вы выполнили поставленные задачи», — добавил Якушев.

Миннекаев в свою очередь констатировал, что бойцы, которым он сегодня вручил медали — настоящие воины, настоящие мужчины, продолжатели боевых традиций дедов и отцов. «Самое главное, что вы всегда стоите на защите нашей великой России», — сказал заместитель командующего.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.