Москва, , 16:54 — REGNUM Законопроект о денонсации Россией соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.

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Вместе с тем с даты подписания Соглашения прошло 30 лет и, принимая во внимание произошедший за это время во всех государствах-участниках СНГ переход от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов (социальных взносов) на обязательное пенсионное страхование, положения Соглашения уже не соответствуют идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств — участников СНГ и не позволяют гражданам указанных государств в полном объеме реализовывать свои пенсионные права при выходе на пенсию, отмечают в правительстве.

Кроме того, применяемый в данном соглашении территориальный принцип приводит к возрастанию финансовой ответственности по предоставлению пенсионного обеспечения одного государства (например, в силу развития миграционных процессов, более высокого уровня пенсионного обеспечения, низкого пенсионного возраста выхода на пенсию) при отсутствии участия (ответственности) других государств, на территории которых приобретались пенсионные права граждан.

«В частности, в связи с ростом миграционных потоков в Российскую Федерацию растут и затраты на реализацию соглашения, при том что под данное соглашение уже могут подпадать граждане, не имеющие или имеющие минимальный стаж работы в СССР и не внесшие вклад в развитие экономики страны», — указано в сопроводительных документах.

Экспорт пенсий

В то же время Россией ведется работа по заключению новых двусторонних договоров (соглашений), основанных на принципе пропорциональности, предусматривающем распределение расходов на выплату пенсий в зависимости от величины пенсионных прав, приобретенных гражданами на территории государства каждой из договаривающихся сторон. Этот принцип предусматривает так называемый «экспорт пенсий» государством, в котором заработаны пенсионные права, в государство постоянного проживания гражданина (каждая договаривающаяся сторона в соответствии со своим пенсионным законодательством исчисляет и выплачивает часть пенсии, соответствующую страховому или трудовому стажу, приобретенному на ее территории), указали в правительстве.

С отдельными государствами — участниками СНГ уже подписаны новые соглашения. Так, с 1 января 2021 г. пенсионное обеспечение граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России осуществляется в соответствии с Соглашением о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза, подписанным в г. Санкт-Петербурге 20 декабря 2019 г., в Душанбе 15 сентября 2021 г. подписан соответствующий договор между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, с Молдавией и Узбекистаном ведется переговорный процесс.

Экономия

Возможная экономия составит в 2023 году — 649 млн рублей при текущих расходах в условиях действия соглашения — 3,408 млрд рублей), в 2024 году — 1,196 млрд рублей при текущих расходах в условиях действия соглашения — 6,815 млрд рублей.

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