Химки, Московская область, 4 апреля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Новый детский сад планируют построить на улице Зеленая в городском округе Химки. Об этом 4 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

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Согласно проектной документации, учреждение будет рассчитано на 200 мест. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году.

«Помимо групповых помещений в детском саду разместятся зал для музыкальных занятий, физкультурный зал и медицинский блок. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки», — сказано в сообщении.