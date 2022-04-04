Киев, 4 апреля, 2022, 16:53 — ИА Регнум. На предприятиях украинского города Павлограда имеется полный набор для масштабной химической провокации с отравляющими веществами, сообщают 4 апреля жители города в соцсетях.

(сс) geralt Ракета

В частности, сотрудники Павлоградского механического завода утверждают, что на территории предприятия есть не менее четырех готовых к запуску баллистических ракет типа «Скальпель» РТ-23 УТТХ.

Кроме того, источники с Павлоградского химического комбината сообщают о наличии на складах 38 ступеней от баллистических ракет, обозначавшихся в НАТО как «Сатана», содержащих более 1500 литров высокотоксичного ракетного топлива.

Специалисты комбината отмечают, что при подрыве одной такой ступени в окружающую среду будет выброшено не менее двух тонн токсических веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство стран НАТО неоднократно заявляло о том, что Россия якобы готовится применить химическое оружие против Украины.