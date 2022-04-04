Москва, , 16:52 — REGNUM 29-летний центральный защитник ЦСКА и сборной Исландии Хердур Магнуссон заявил, что намерен остаться в московском клубе после завершения текущего сезона. Об этом 4 апреля сообщило издание «РБ Спорт».

Хёрдур Магнуссон Екатерина Лаут

Текущее соглашение Магнуссона с «армейцами» рассчитано до 30 июня 2022 года. В грядущее летнее трансферное окно футболист может покинуть ЦСКА на правах свободного агента.

В текущем сезоне Хердур Магнуссон принял участие в двух матчах за «красно-синих» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле исландский футболист провел 134 минуты.

Хердур Магнуссон выступает за московский клуб с 1 июля 2018 года после перехода из «Бристоль Сити» за 2,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость исландского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.