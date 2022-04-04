Санкт-Петербург, 4 апреля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Специалисты АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге и экипаж военных моряков России приступили ко второму этапу заводских ходовых испытаний подводной лодки «Кронштадт» проекта 677 («Лада»).

АО «Адмиралтейские верфи» Подводная лодка «Кронштадт»

Как сообщили 4 апреля в пресс-службе предприятия, в Финском заливе будут совершены погружения субмарины, в ходе которых состоится проверка всх систем корабля. Ранее, на первом этапе, были проведены и маневренные испытания подлодки, вывеска и кренование, проверены гидроакустический комплекс, комплексы навигации и связи, прошли испытания подъемно-мачтовых устройств.

На подлодке «Кронштадт», по сравнению с головным кораблем, усовершенствована система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения и навигационный комплекс.

«Подводные корабли проекта 677 относятся к четвертому поколению неатомных подводных лодок и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями», — напомнили «адмиралтейцы».

В начале 2022 года предприятие работы по постройке четвертой и пятой подводной лодки проекта 677. Государственный контракт на их строительство заключен между АО «Адмиралтейские верфи» и Министерством обороны РФ в июне 2019 года.