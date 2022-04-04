Кострома, 4 апреля 2022, 17:35 — REGNUM Администрация Костромы найдёт спонсоров для строительства парковки военной академии радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Такое решение приняли члены комиссии по безопасности дорожного движения, в которую входят представители администрации, городской думы и ГИБДД.
Организация парковки для работников и учащихся химакадемии связана с введением двустороннего движения на улице Горького. По мнению чиновников, это увеличит пропускную способность соседних улиц — Комсомольской, Красноармейской, маршала Новикова, Полянской.
Сколько средств потребуется на строительство парковки, пока не ясно. Деньги на организацию двустороннего движения — установку светофоров и знаков на улице будут выделены из городской казны. Произвести все работы планируется до осени 2022 года.
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