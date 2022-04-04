Кострома, 4 апреля, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Администрация Костромы найдёт спонсоров для строительства парковки военной академии радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Такое решение приняли члены комиссии по безопасности дорожного движения, в которую входят представители администрации, городской думы и ГИБДД.

Военная академия РХБ защиты в Костроме (химдым)

Организация парковки для работников и учащихся химакадемии связана с введением двустороннего движения на улице Горького. По мнению чиновников, это увеличит пропускную способность соседних улиц — Комсомольской, Красноармейской, маршала Новикова, Полянской.

«Когда специалисты вышли на место, то поняли, что в случае организации двустороннего движения по улице Горького могут возникнуть сложности — все обочины запаркованы служебным и личным транспортом РХБЗ. Следовательно, его надо куда-то распределить. Военные сообщили, что располагают участком земли со стороны улицы Комсомольской. Понятно, что задействовать бюджет для организации парковки на этом участке нельзя, так как земля не муниципальная. Следовательно, город поможет военным с поиском спонсоров», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в администрации.

Сколько средств потребуется на строительство парковки, пока не ясно. Деньги на организацию двустороннего движения — установку светофоров и знаков на улице будут выделены из городской казны. Произвести все работы планируется до осени 2022 года.