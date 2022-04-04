Калуга, 4 апреля, 2022, 17:05 — ИА Регнум. В Калужской области органами полиции проведено 1063 оперативно-фильтрационных мероприятия. Выявлено 1158 мигрантов, нарушивших режим пребывания и незаконно осуществлявших трудовую деятельность. Пресечено 2212 административных правонарушений в этой сфере. За пределы Российской Федерации выдворены 35 и депортированы 36 иностранцев. Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на координационное совещание руководителей органов государственной и федеральной власти области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Совместно с органами ЗАГС проводится правоохранителями проверка заявлений на разрешение на временное проживание в Российской Федерации в связи с вступлением в брак. Для принятия мер прокурорского реагирования и выхода с исковыми заявлениями о признании браков фиктивными в 2022 году собран 41 материал. Такие факты установлены в нескольких районах области. Губернатор Владислав Шапша потребовал разобраться с практикой заключения фиктивных браков с иностранцами и провести тщательные проверки в регистрирующих их муниципальных загсах. Руководитель области напомнил, что почти два месяца назад в регионе были приняты серьезные решения по миграционным ограничениям. Их цель — безопасность и защита интересов жителей области.

«У нас в середине мая начнут действовать принятые решения по ограничению использования труда иностранцев в розничной торговле, общепите и в общественном транспорте. Надо обязательно проконтролировать их неукоснительное соблюдение», — отметил Владислав Шапша.

По данным правоохранительных ведомств, за три месяца 2022 года в регионе произведено 56 тыс. 942 факта постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства. Сняты с миграционного учета 42 тыс. 339 человек. Первично зарегистрировано 18 тыс. 215 иностранцев. На 1 апреля 2022 года в Калужской области находилось 53 тыс. 14 иностранных граждан.