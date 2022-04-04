Москва, , 16:45 — REGNUM Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов («Единая Россия») вместе с земляками находится в Мариуполе, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Адам Делимханов, депутат Государственной думы, вместе со своими земляками, росгвардейцами из Чеченской Республики, с начала специальной военной операции находится в Донбассе. Сейчас — в Мариуполе. Героический человек. Участвует в освобождении города от неонацистов «Азова», — отметил Володин в телеграм-канале.

Сегодня момент истины для всех нас, подчеркнул парламентарий.

«Любовь к Родине и её предательство — это не абстрактные понятия, а конкретные поступки». — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в промышленном районе Мариуполя периодически возникают очаги сопротивления со стороны украинских националистов, отметил глава Чечни Рамзан Кадыров. Большая часть города уже контролируется российскими военными, указал он.

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